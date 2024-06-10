На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать

На Киевщине перекрыли движение по мосту автомобильной дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов в селе Хотяновка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

Движение по мосту в селе Хотяновка Вышгородского района перекрыто. Движение транспорта осуществляется в объезд. в целях безопасного и бесперебойного дорожного движения движение будет осуществляться в объезд автомобильными дорогами:

- О100805 /Киев - Вышгород - Десна-Чернигов/ - Ровжи,

- С100820 /Киев - Вышгород - Десна-Чернигов/ - Лебедевка.

- говорится в заявлении ОВА.

Кроме того, будет восстановлено движение параллельной понтонной переправой рядом с поврежденным мостом.

В областной военные администрации объясняют, что мост был поврежден во время боевых действий на территории Киевщины.

Напомним

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