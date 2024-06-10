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На Киевщине перекрыли движение по мосту на пути в Чернигов: как объехать
Движение транспорта перекрыто на мосту автодороги Р-69 в селе Хотяновка Киевской области из-за повреждений, полученных в результате боевых действий, действуют объездные пути, и планируется возобновить движение через параллельную понтонную переправу.
85 заключенных из Ровенской области уже пополнили ряды ВСУ
85 бывших осужденных из Ровенской области прошли необходимые процедуры и будут защищать территориальную целостность Украины в составе Сил обороны.
"Там, конечно, истерика" - Юсов о реакции россиян на разрешение бить по рф западным вооружением
Российские пропагандисты, военные и гражданские лица впадают в истерику из-за разрешения бить по российской федерации западным оружием, говорит представитель ГУР.
Вражеский дрон атаковал Никополь: есть травмированный
45-летний мужчина был ранен осколками в результате атаки вражеского беспилотника в Никополе Днепропетровской области.
Председатель ВР примет участие в саммите глав парламентов Польши и стран Балтии: обсудят поддержку Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетит Польшу 10-11 июня для участия в саммите парламентских лидеров Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, посвященном усилению поддержки Украины.
В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот
По данным Верховного суда, за первые 5 месяцев 2024 года 343 украинцев подали на банкротство. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб
Служба безопасности Украины задержала 19-летнего жителя Одессы за то, что он шпионил за военными и медицинскими объектами в Одесской и Житомирской областях для фсб России, предоставляя информацию для возможных ракетных ударов.
На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок
Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.
Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы
40-летнему мужчине в Киеве грозит до 5 лет тюремного заключения за то, что он собрался на капот полицейской машины, повредил его и ударил сотрудника полиции по лицу во время комендантского часа.
Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья
Всемирный банк окажет поддержку в упрощении правил нового строительства и улучшении защиты граждан, приобретающих недвижимость в Украине, с целью улучшения ситуации на рынке жилья.