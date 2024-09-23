На Київщині легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто: загинули двоє людей
Київ • УНН
У Броварському районі автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Kia, яка загорілася. Внаслідок аварії загинули двоє людей, також троє постраждалих.
Увечері 22 вересня у Броварському районі Київській області сталася ДТП. Унаслідок цього загинули двоє людей, також троє постраждалих. Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.
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Зазначається, що аварія сталася 22 вересня, близько 18 години між селами Русанів-Гоголів, що на Броварщині.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із авто Kia. Після чого транспортний засіб Kia загорівся, а Volkswagen зʼїхав у кювет,
Правоохоронці повідомляють, що відомо про двох загиблих із транспортного засобу Кіа - це чоловік і жінка. Також є інформація про трьох потерпілих.
Нагадаємо
У Броварах сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів через порушення правил дорожнього руху. 45-річна водійка Opel не надала перевагу в русі, що призвело до зіткнення з Hyundai та маршрутним автобусом. Постраждалих немає.