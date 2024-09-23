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На Київщині легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто: загинули двоє людей

На Київщині легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто: загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 21374 перегляди

У Броварському районі автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Kia, яка загорілася. Внаслідок аварії загинули двоє людей, також троє постраждалих.

Увечері 22 вересня у Броварському районі Київській області сталася ДТП. Унаслідок цього загинули двоє людей, також троє постраждалих. Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що аварія сталася 22 вересня, близько 18 години між селами Русанів-Гоголів, що на Броварщині.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із авто Kia. Після чого транспортний засіб Kia загорівся, а Volkswagen зʼїхав у кювет,

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що відомо про двох загиблих із транспортного засобу Кіа - це чоловік і жінка. Також є інформація про трьох потерпілих. 

Нагадаємо

У Броварах сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів через порушення правил дорожнього руху. 45-річна водійка Opel не надала перевагу в русі, що призвело до зіткнення з Hyundai та маршрутним автобусом. Постраждалих немає.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НПКиївщина
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