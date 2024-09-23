На Киевщине легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с другим авто: погибли два человека
Киев • УНН
в Броварском районе автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которая загорелась. В результате аварии погибли два человека, также трое пострадавших.
Вечером 22 сентября в Броварском районе Киевской области произошло ДТП. В результате этого погибли два человека, также трое пострадавших. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что авария произошла 22 сентября, около 18 часов между селами Русанов-Гоголев, что на Броварщине.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и допустил столкновение с авто Kia. После чего транспортное средство Kia загорелось, а Volkswagen съехал в кювет,
Правоохранители сообщают, что известно о двух погибших из транспортного средства Киа - это мужчина и женщина. Также есть информация о трех пострадавших.
Напомним
В Броварах произошло ДТП с участием трех транспортных средств из-за нарушения правил дорожного движения. 45-летняя водитель Opel не предоставила преимущество в движении, что привело к столкновению с Hyundai и маршрутным автобусом. Пострадавших нет.