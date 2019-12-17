На КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 280 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Зранку у вівторок, 17 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 285 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/60; "Мар’їнка" – 0/90; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним та збільшився в порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 36,8 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який прямував у бік непідконтрольної уряду України території.