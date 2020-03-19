На Київщину замовили близько 50 апаратів штучної вентиляції легенів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Київській області має з’явитись ще близько 50 апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомив під час брифінгу з приводу поточної ситуації із захворюванням на коронавірус в області, директор департаменту охорони здоров’я Київської ОДА Максим Іонов, передає кореспондент УНН.
“Наразі ми розглядаємо процес закупівлі близько 50 апаратів”, — повідомив Іонов.
Він підкреслив, що станом на сьогодні загальна кількість апаратів штучної вентиляції легенів складає в районах Київської області 199 штук.
“Це апарати різного класу та різної потужності. Також в разі необхідності будуть перепрофільовані всі лікарні, де є інфекційні відділення та апарати штучної вентиляції легень”, — додав Іонов.
Раніше УНН писав, що Кличко назвав кількість апаратів штучної вентиляції легенів в Києві.