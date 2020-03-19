В Киевскую область заказали около 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области должно появиться еще около 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области, директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы рассматриваем процесс закупки около 50 аппаратов", - сообщил Ионов.
Он подчеркнул, что на сегодня общее количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет в районах Киевской области 199 штук.
"Это аппараты разного класса и разной мощности. Также в случае необходимости будут перепрофилированы все больницы, где есть инфекционные отделения и аппараты искусственной вентиляции легких ", - добавил Ионов.
Ранее УНН писал, что Кличко назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве.