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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100975 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104345 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106357 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105287 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114004 просмотра

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В Киевскую область заказали около 50 аппаратов искусственной вентиляции легких

В Киевскую область заказали около 50 аппаратов искусственной вентиляции легких

Киев  •  УНН

 • 15339 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области должно появиться еще около 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил во время брифинга по поводу текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в области, директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы рассматриваем процесс закупки около 50 аппаратов", - сообщил Ионов.

Он подчеркнул, что на сегодня общее количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет в районах Киевской области 199 штук.

"Это аппараты разного класса и разной мощности. Также в случае необходимости будут перепрофилированы все больницы, где есть инфекционные отделения и аппараты искусственной вентиляции легких ", - добавил Ионов.

Ранее УНН писал, что Кличко назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве.

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