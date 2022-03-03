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На Київщині від потрапляння снаряду сталося загоряння складу на 10 тисяч м кв

На Київщині від потрапляння снаряду сталося загоряння складу на 10 тисяч м кв

Київ • УНН

 • 206772 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Бучанському районі, що на Київщині, в результаті потрапляння снаряду сталося загоряння складу на площі 10 000 м. кв. та адміністративної будівлі. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.

Цитата

“Київська область, Бучанський район: у с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м. кв. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі”, - повідомили ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, на даний час жертв та потерпілих немає. На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 38 особового складу.

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Зранку 3 березня у Бучі Київської області біля міськради військові Збройних сил України підняли український прапор.

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