На Київщині від потрапляння снаряду сталося загоряння складу на 10 тисяч м кв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Бучанському районі, що на Київщині, в результаті потрапляння снаряду сталося загоряння складу на площі 10 000 м. кв. та адміністративної будівлі. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.
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“Київська область, Бучанський район: у с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м. кв. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі”, - повідомили ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, на даний час жертв та потерпілих немає. На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 38 особового складу.
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