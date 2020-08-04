На Київщині на COVID-19 захворіло вже 600 медиків та 342 дитини

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 4 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3877 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 342 дітей та у 600 медичних працівників", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за добу підтверджено 32 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 5 дітей віком від 4 до 13 років.

Також всього за період пандемії у Київській області померло 65 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок (жінка віком 66 років, у місті Буча).

Нагадаємо, у Києві за добу виявили 108 випадків COVID-19, загалом зареєстровано вже понад 8600.