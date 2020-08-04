В Киевской области COVID-19 заболело уже 600 медиков и 342 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киевской области за все время пандемии COVID-19 заболело 600 медработников и 342 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 4 августа 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3877 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 342 детей и у 600 медицинских работников", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 13 лет.
Также всего за период пандемии в Киевской области умерло 65 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае (женщина в возрасте 66 лет, в городе Буча).
Напомним, в Киеве за сутки обнаружили 108 случаев COVID-19, всего зарегистрировано уже более 8600.