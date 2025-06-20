На Кіровоградщині з Кременчуцького водосховища витягли тіло чоловіка
Київ • УНН
Рятувальники 17-ї пожежно-рятувальної частини дістали з Кременчуцького водосховища тіло загиблого чоловіка. Особисті дані та обставини загибелі встановлюються.
На Кіровоградщині рятувальники дістали з водойми тіло загиблого чоловіка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.
Деталі
Зазначається, що 19 червня о 18:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Кременчуцькому водосховищі біля берега у районі вулиці Городоцької у Світловодську Олександрійського району виявлено тіло загиблого чоловіка.
Особовим складом 17-ї пожежно-рятувальної частини тіло загиблого чоловіка (паспортні дані встановлюються) вилучено з водойми на берег
В управлінні ДСНС Кіровоградщини додали, що причина смерті чоловіка та обставини події нині встановлюються.
Нагадаємо
У травні у Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло жінки, яка впала з Пішохідного мосту. Попри всі зусилля, реанімувати потонулу не вдалося.
Раніше прикордонники знайшли тіло людини в річці Тиса біля кордону з Угорщиною.
У Миколаєві під час відпочинку потонула 15-річна дівчина05.06.25, 19:23 • 3528 переглядiв