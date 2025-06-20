На Кіровоградщині з Кременчуцького водосховища витягли тіло чоловіка

На Кіровоградщині рятувальники дістали з водойми тіло загиблого чоловіка. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

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Зазначається, що 19 червня о 18:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Кременчуцькому водосховищі біля берега у районі вулиці Городоцької у Світловодську Олександрійського району виявлено тіло загиблого чоловіка.

Особовим складом 17-ї пожежно-рятувальної частини тіло загиблого чоловіка (паспортні дані встановлюються) вилучено з водойми на берег - йдеться у повідомленні.

В управлінні ДСНС Кіровоградщини додали, що причина смерті чоловіка та обставини події нині встановлюються.

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