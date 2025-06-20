На Кировоградщине из Кременчугского водохранилища вытащили тело мужчины

В Кировоградской области спасатели достали из водоема тело погибшего мужчины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что 19 июня в 18:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Кременчугском водохранилище у берега в районе улицы Городецкой в Светловодске Александрийского района обнаружено тело погибшего мужчины.

Личным составом 17-й пожарно-спасательной части тело погибшего мужчины (паспортные данные устанавливаются) изъято из водоема на берег - говорится в сообщении.

В управлении ГСЧС Кировоградской области добавили, что причина смерти мужчины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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