На Кировоградщине из Кременчугского водохранилища вытащили тело мужчины
Киев • УНН
Спасатели 17-й пожарно-спасательной части достали из Кременчугского водохранилища тело погибшего мужчины. Личные данные и обстоятельства гибели устанавливаются.
В Кировоградской области спасатели достали из водоема тело погибшего мужчины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.
Детали
Отмечается, что 19 июня в 18:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Кременчугском водохранилище у берега в районе улицы Городецкой в Светловодске Александрийского района обнаружено тело погибшего мужчины.
Личным составом 17-й пожарно-спасательной части тело погибшего мужчины (паспортные данные устанавливаются) изъято из водоема на берег
В управлении ГСЧС Кировоградской области добавили, что причина смерти мужчины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
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