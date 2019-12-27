На Херсонщині затримали "злодія в законі" з бази даних Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Херсонській області правоохоронці затримали кримінального авторитета, який перебуває у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"В Новій Каховці працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з бійцями роти поліції особливого призначення затримали 54-річного громадянина, який перебуває в міждержавному розшуку. Також встановлено, що затриманий є "злодієм у законі". Наразі державною міграційною службою вирішується питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.
Як розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, оперативники карного розшуку отримали інформацію, що на території міста Нова Каховка переховується чоловік, який оголошений у міждержавний розшук. Вчора ввечері поліцейські затримали його в одному з розважальних закладів міста. Ним виявився 54-річний громадянин Росії. Чоловік раніше судимий, в 1997 році в м. Москва отримав статус "злодія в законі". На даний час він має заборону на в’їзд в Україну до січня 2022 року.
Наразі встановлюється, яким шляхом та з якою метою розшукуваний потрапив на територію Херсонщини. Також обласним управлінням міграційної служби до суду направлено клопотання для вирішення питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшою передачею країні-ініціатору розшуку.
Нагадаємо, працівники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції затримали “злодія в законі” на прізвисько “Батир Бухарський” та за сприяння Державної прикордонної служби України екстрадували його до Королівства Іспанії.