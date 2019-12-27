В Херсонщинской области задержали "вора в законе" из базы данных Интерпола

"В Новой Каховке сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с бойцами роты полиции особого назначения задержали 54-летнего гражданина, который находится в межгосударственном розыске. Также установлено, что задержанный является "вором в законе". Сейчас государственной миграционной службой решается вопрос об его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории города Новая Каховка скрывается мужчина, который объявлен в межгосударственный розыск. Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в г. Москва получил статус "вора в законе". В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонской области. Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Напомним, сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" и при содействии Государственной пограничной службы Украины экстрадировали его в Королевство Испания.