На Харківщині за кілька днів кількість переселенців перевищила 14 тисяч осіб - ВООЗ
Київ • УНН
Понад 14 000 людей були змушені покинути свої домівки в Харківській області через російський наступ, тоді як близько 189 000 інших все ще живуть поблизу російського кордону, наражаючись на небезпеку через бойові дії, що тривають.
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що понад 14 000 людей були змушені залишити свої домівки через бойові дії в Харківській області, через наступ росіян, пише УНН з посиланням на Le Monde.
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"Близько 189 000 інших (людей - ред.) все ще живуть у межах 25 кілометрів від кордону з російською федерацією, наражаючись на значні ризики через триваючі бойові дії", – додав під час брифінгу представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.
Нагадаємо
У Харківській області на тлі посилення ворожих обстрілів понад 10,7 тис. осіб евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.