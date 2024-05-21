На Харківщині з трьох районів евакуювали вже 10,7 тис. людей
Київ • УНН
10 776 осіб евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через посилення ворожих обстрілів.
У Харківській області на тлі посилення ворожих обстрілів понад 10,7 тис. осіб евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Усього евакуювали 10 776 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів
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