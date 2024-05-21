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В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективовЭксклюзив
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В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек
10 776 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший
Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 24 копейки, установив официальный обменный курс на уровне 39,6650 грн/долл. и 43,08 грн/евро.
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию
В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, а в Богодуховском районе обстрелы повредили дома.
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, чтобы заверить Украину в неизменной поддержке Германии, несмотря на эскалацию боевых действий, и подготовиться к Берлинской конференции по вопросам восстановления Украины.
Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ
Беспилотник атаковал нефтебазу в белгородской области россии, повредив цистерну с бензином, сообщает росСМИ.
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Участники АТО опровергают обвинения НАБУ в адрес экс-министра Сольского, утверждая, что они законно получили и владеют земельными участками, о которых идет речь, сдают их в аренду и регулярно получают арендную плату.
В КНДР приехала российская делегация
Российская делегация прибыла в Пхеньян с визитом в пятницу, чтобы в частности очертить будущие контакты на фоне расширения сотрудничества между двумя странами.
В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых
Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены жилые дома, школа, промышленный объект, насосная станция и газопровод.
Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 28 из 29 российских ударных беспилотников в разных регионах Украины.