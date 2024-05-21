В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, а в Богодуховском районе обстрелы повредили дома.