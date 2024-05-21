В Харьковской области за несколько дней количество переселенцев превысило 14 тысяч человек - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 14 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в Харьковской области, из-за наступления россиян, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

"Около 189 000 других (людей - ред.) все еще живут в пределах 25 километров от границы с российской федерацией, подвергаясь значительным рискам из-за продолжающихся боевых действий", - добавил во время брифинга представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Напомним

В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов более 10,7 тыс. человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.