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На Харківщині викрили викладачку університету, яка працювала на фсб рф

На Харківщині викрили викладачку університету, яка працювала на фсб рф

Київ • УНН

 • 14255 перегляди

На Харківщині затримано викладачку університету, яка збирала інформацію про розташування українських військ для ФСБ РФ. Жінці загрожує до 8 років ув'язнення за несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.

На Харківщині правоохоронці викрили викладачку одного з місцевих університетів, яка виявилась інформаторкою фсб рф. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співпраці влітку цього року. Вона займалась розвідкою локації українських військ на Харківщині.

За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Також інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

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Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)

- резюмували в СБУ. 

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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