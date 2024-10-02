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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине разоблачили преподавательницу университета, которая работала на фсб рф

На Харьковщине разоблачили преподавательницу университета, которая работала на фсб рф

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 13:28  •  4745 просмотра

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На Харьковщине задержана преподавательница университета, которая собирала информацию о расположении украинских войск для ФСБ РФ. Женщине грозит до 8 лет заключения за несанкционированное распространение информации о ВСУ.

На Харьковщине правоохранители разоблачили преподавательницу одного из местных университетов, которая оказалась информатором фсб рф. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что российская спецслужба дистанционно привлекла женщину к сотрудничеству летом этого года. Она занималась разведкой локации украинских войск на Харьковщине.

По указанию оккупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны. Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой.

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Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В «отчете» женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российскую информаторку, задокументировали ее преступления и задержали в собственном доме. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ)

- резюмировали в СБУ. 

Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним,

СБУ разоблачила супружескую пару, которая передавала россиянам локации украинской ПВО и совершала поджоги на «Укрзализныце». Мужчине грозит пожизненное заключение, жене - до 8 лет тюрьмы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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