На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми - Синєгубов
Київ • УНН
Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми.
Через посилення російських обстрілів розширили зону евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів Харківщини. Про це повідомов голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області,
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Йдеться про:
- Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.
- У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики.
- 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.
- 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.
Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленними ворожими обстрілами,
На Харківщині під час зведення фортифікаційних споруд постраждали двоє людей28.06.24, 08:48 • 20275 переглядiв