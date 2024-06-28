Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено 4 часа назад • 20624 просмотра

Второй раз за неделю: пассажир попал под поезд в метро Киева, есть изменения в работе подземки 5 часов назад • 21841 просмотра

Проезд к вокзалу в Киеве освободили после частичного блокирования, поезда курсируют по расписанию 6 часов назад • 20571 просмотра

К вокзалу в Киеве частично заблокировали проезд, отправку поездов придерживают 6 часов назад • 20498 просмотра