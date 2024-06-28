Киев • УНН
Из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми.
Из-за усиления российских обстрелов расширили зону эвакуации семей с детьми из четырех районов Харьковщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области,
Детали
Речь идет о:
Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей. Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами,
На Харьковщине во время возведения фортификационных сооружений пострадали два человека28 июня 2024, 05:48 • 17775 просмотров