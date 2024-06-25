На фронті зафіксували 75 боєзіткнень, 26 атак припали на Покровський напрямок - Генштаб

Від початку поточної доби, 25 червня, на фронті зафіксували вже 75 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські загарбники проявляють на Покровському напрямку. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається, що висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається на Лиманському та Краматорському напрямках, а також в районі Торецька. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

У генштабі додають, що Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, а також Харківщина - перебувають під регулярними артобстрілами та авіаатаками збоку рф.

Тривають бої поблизу Вовчанська. На даний час наші воїни відбили один з чотирьох штурмів противника - йдеться у зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

По Стельмахівці ворог завдав вогневого ураження дванадцятьма НАРами. Чотири спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, два боєзіткнення - тривають. Ситуація контрольована.

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На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. П’ять атак російських загарбників відбито, дві атаки ще тривають.

На Краматорському напрямку окупанти не полишають спроб вклинитися в нашу оборону. Українські військові успішно відбили шість штурмів противника. В районах Часового Яру та Іванівського продовжуються два боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На даний час наші оборонці відбили вже 24 ворожі атаки, ще дві - тривають.

На Времівському напрямку успіху не мали два з чотирьох штурми окупантів Поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна – триває.

На решті напрямків, як заявили в Генеральному штабі ЗСУ, обстановка без особливих змін.

Нагадаємо

Українські розвідники у ніч на 25 червня уразили польовий склад боєприпасів армії рф у воронезької області. За даними розвідки, вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією.

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