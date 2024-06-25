На фронті зафіксували 75 боєзіткнень, 26 атак припали на Покровський напрямок - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60017 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146524 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141911 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119748 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131191 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84303 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92601 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98566 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89601 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219420 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
42%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41248 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18545 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18179 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41287 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19944 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141910 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219418 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369773 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305442 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10065 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30318 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27273 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119748 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32406 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На фронті зафіксували 75 боєзіткнень, 26 атак припали на Покровський напрямок - Генштаб

Київ • УНН

 • 25722 перегляди

З початку поточної доби, 25 червня, на фронті зафіксовано вже 75 бойових зіткнень, при цьому найбільшу активність російські окупанти проявили на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На фронті зафіксували 75 боєзіткнень, 26 атак припали на Покровський напрямок - Генштаб

Від початку поточної доби, 25 червня, на фронті зафіксували вже 75 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські загарбники проявляють на Покровському напрямку. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що висока інтенсивність наступальних дій окупантів спостерігається на Лиманському та Краматорському напрямках, а також в районі Торецька. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

У генштабі додають, що Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, а також Харківщина - перебувають під регулярними артобстрілами та авіаатаками збоку рф.

Тривають бої поблизу Вовчанська. На даний час наші воїни відбили один з чотирьох штурмів противника   

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

По Стельмахівці ворог завдав вогневого ураження дванадцятьма НАРами. Чотири спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, два боєзіткнення - тривають. Ситуація контрольована. 

З початку повномасштабної війни на Харківщині знешкоджено близько 200 тисяч вибухонебезпечних предметів25.06.24, 12:55 • 20143 перегляди

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. П’ять атак російських загарбників відбито, дві атаки ще тривають. 

На Краматорському напрямку окупанти не полишають спроб вклинитися в нашу оборону. Українські військові успішно відбили шість штурмів противника. В районах Часового Яру та Іванівського продовжуються два боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На даний час наші оборонці відбили вже 24 ворожі атаки, ще дві - тривають. 

На Времівському напрямку успіху не мали два з чотирьох штурми окупантів Поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна – триває. 

На решті напрямків, як заявили в Генеральному штабі ЗСУ, обстановка без особливих змін. 

Нагадаємо

Українські розвідники у ніч на 25 червня уразили польовий склад боєприпасів армії рф у воронезької області. За даними розвідки, вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією.

росіяни завдали вогневе ураження з Азовського моря – Плетенчук25.06.24, 10:25 • 17458 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45