С начала текущих суток, 25 июня, на фронте зафиксировали уже 75 боевых столкновений. наибольшую активность российские захватчики проявляют на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается на Лиманском и Краматорском направлениях, а также в районе Торецка. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику.

В Генштабе добавляют, что пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, а также Харьковщина - находятся под регулярными артобстрелами и авиаатаками сбоку рф.

Продолжаются бои вблизи Волчанска. В настоящее время наши воины отбили один из четырех штурмов противника - говорится в сводке Генштаба.

На Купянском направлении в российские войска при поддержке авиации шесть раз пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

По Стельмаховке враг нанес огневое поражение двенадцатью НАРами. Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отбиты, два боестолкновения-продолжаются. Ситуация контролируемая.

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На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал подразделения Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Верхнекаменского, спорного и выемки. Пять атак российских захватчиков отбиты, две атаки еще продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток вклиниться в нашу оборону. Украинские военные успешно отбили шесть штурмов противника. В районах временного Яра и ивановского продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток российско оккупационные войска 26 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Яснобродовки. В настоящее время наши защитники отбили уже 24 вражеские атаки, еще две - продолжаются.

На Времовском направлении успеха не имели два из четырех штурма оккупантов вблизи Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали наши позиции в районе Роботыного и Малой Токмачки. Одну атаку украинские воины отбили, еще одна -продолжается.

Наконец, как заявили в Генеральном штабе ВСУ, обстановка без особых изменений.

Напомним

Украинские разведчики в ночь на 25 июня в разы полевой склад боеприпасов армии рф в Воронежской области. По данным разведки, ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией.

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