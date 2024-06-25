Враг запускал крылатые ракеты из Азовского моря, сейчас там находится два носителя крылатых ракет и три больших десантных корабля. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфир телемарафона, передает УНН.

По состоянию на сейчас в Черном море находится подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет, но после последних атак она пуста. В Азовском море есть два носителя, которые имеют в снаряжении до 16 ракет. По последней информации, россияне наносили огневое поражение из Азовского моря - говорит Плетенчук.

По его словам, в Азовском море дополнительно находится еще группировка кораблей, до 7 единиц.

В основе этой группы находится 3 больших десантных корабля, которые сопровождают минные тральщики. Для нас опасность могут представлять только носители крылатых ракет - добавил он.

Напомним

российский флот не способен приблизиться к украинскому побережью на расстояние менее 100 морских миль, а проведение десантных операций для них является чрезвычайно сложной задачей.