росіяни завдали вогневе ураження з Азовського моря – Плетенчук
Київ • УНН
росіяни завдавали ударів крилатими ракетами з Азовського моря, маючи там два ракетоносці та три великі десантні кораблі, що становило загрозу для України.
Ворог запускав крилаті ракети з Азовського моря, зараз там перебуває два носії крилатих ракет та три великі десантні кораблі. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефір телемарафону, передає УНН.
Станом на зараз в Чорному морі перебуває підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але після останніх атак він порожній. Азовському морі є два носії, які мають у спорядженні до 16 ракет. За останньою інформацією, росіяни наносили вогневе ураження з Азовського моря
За його словами, в Азовському морі додатково перебуває ще угрупування кораблів, до 7 одиниць.
В основі цієї групи перебуває 3 великі десантні кораблі, які супроводжують мінні тральщики. Для нас небезпеку може нести лише носії крилатих ракет
Нагадаємо
російський флот не здатний наблизитися до українського узбережжя на відстань менш ніж 100 морських миль, а проведення десантних операцій для них є надзвичайно складним завданням.