росіяни завдали вогневе ураження з Азовського моря – Плетенчук

Ворог запускав крилаті ракети з Азовського моря, зараз там перебуває два носії крилатих ракет та три великі десантні кораблі. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефір телемарафону, передає УНН.

Станом на зараз в Чорному морі перебуває підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але після останніх атак він порожній. Азовському морі є два носії, які мають у спорядженні до 16 ракет. За останньою інформацією, росіяни наносили вогневе ураження з Азовського моря

За його словами, в Азовському морі додатково перебуває ще угрупування кораблів, до 7 одиниць.

В основі цієї групи перебуває 3 великі десантні кораблі, які супроводжують мінні тральщики. Для нас небезпеку може нести лише носії крилатих ракет