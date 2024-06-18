Плетенчук про можливість висадки морського десанту на Півдні: підійти до нашого узбережжя - це смертельний номер
Київ • УНН
російський флот не може підійти до українського узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль, а проведення десантних операцій для нього є надзвичайно складним завданням.
російський флот не здатний наблизитися до українського узбережжя на відстань менш ніж 100 морських миль, а проведення десантних операцій для них є надзвичайно складним завданням. Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Підійти до нашого узбережжя – це не завдання із зірочкою, а смертельний номер в принципі. Мінімум ближче ніж на 100 морських миль до нашого берега підійти вони не можуть, тим більше такими великими цілями, як ВДК,
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За його словами, елементарно засобів доставлення десантних сил у росії немає.
"Крім того, подібні операції є найскладнішим видом морських операцій і зазвичай вони проходять не як окрема операція, а в рамках загальної військової операції, для підтримки сухопутних компонентів", - додав він.
Плетенчук пояснює, якби ворог мав успіх на суходолі, як це було на початку повномасштабного вторгнення, коли вони обійшли Миколаїв з півночі і зупинили їх вже в Вознесенську, то тоді був би сенс висадки десанту, якби вони дійшли до Одеської області.
"Ця операція в принципі втрачає сенс, тому наразі подібних ситуацій очікувати не слід"-, зазначив він.
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За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу ворога.