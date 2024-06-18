Плетенчук о возможности высадки морского десанта на Юге: подойти к нашему побережью - это смертельный номер
Киев • УНН
российский флот не может подойти к украинскому побережью ближе, чем на 100 морских миль, а проведение десантных операций для него является чрезвычайно сложной задачей.
российский флот не способен приблизиться к украинскому побережью на расстояние менее 100 морских миль, а проведение десантных операций для них является чрезвычайно сложной задачей. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Подойти к нашему побережью - это не задача со звездочкой, а смертельный номер в принципе. Минимум ближе чем на 100 морских миль к нашему берегу подойти они не могут, тем более такими крупными целями, как ВДК,
Детали
По его словам, элементарно средств доставки десантных сил у россии нет.
"Кроме того, подобные операции являются самым сложным видом морских операций и обычно они проходят не как отдельная операция, а в рамках общей военной операции, для поддержки сухопутных компонентов", - добавил он.
Плетенчук объясняет, если бы враг имел успех на суше, как это было в начале полномасштабного вторжения, когда они обошли Николаев с севера и остановили их уже в Вознесенске, то тогда был бы смысл высадки десанта, если бы они дошли до Одесской области.
"Эта операция в принципе теряет смысл, поэтому сейчас подобных ситуаций ожидать не следует", - отметил он.
Напомним
За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага.