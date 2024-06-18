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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Плетенчук о возможности высадки морского десанта на Юге: подойти к нашему побережью - это смертельный номер

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 11:01  •  2543 просмотра

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российский флот не может подойти к украинскому побережью ближе, чем на 100 морских миль, а проведение десантных операций для него является чрезвычайно сложной задачей.


российский флот не способен приблизиться к украинскому побережью на расстояние менее 100 морских миль, а проведение десантных операций для них является чрезвычайно сложной задачей. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Подойти к нашему побережью - это не задача со звездочкой, а смертельный номер в принципе. Минимум ближе чем на 100 морских миль к нашему берегу подойти они не могут, тем более такими крупными целями, как ВДК,

- говорит Плетенчук.

Детали

По его словам, элементарно средств доставки десантных сил у россии нет.

"Кроме того, подобные операции являются самым сложным видом морских операций и обычно они проходят не как отдельная операция, а в рамках общей военной операции, для поддержки сухопутных компонентов", - добавил он.

Плетенчук объясняет, если бы враг имел успех на суше, как это было в начале полномасштабного вторжения, когда они обошли Николаев с севера и остановили их уже в Вознесенске, то тогда был бы смысл высадки десанта, если бы они дошли до Одесской области.

"Эта операция в принципе теряет смысл, поэтому сейчас подобных ситуаций ожидать не следует", - отметил он.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений на разных участках фронта. Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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