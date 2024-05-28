На Філіппінах семеро загиблих після шторму Евіньяр
Київ • УНН
Семеро людей загинули на Філіппінах через тропічний шторм Евіньяр, який приніс сильний вітер, проливні дощі та спричинив перебої в роботі аеропортів, морських портів та електропостачання.
Влада Філіппін заявила, що щонайменше семеро людей загинули внаслідок тропічного шторму Евіньяр, який пронісся країною. Проте, пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Шторм Евіньяр у понеділок приніс сильний вітер і зливи на південь Філіппін. Через це були закриті аеропорти та морські порти, а також порушено електропостачання.
У вівторок шторм перемістився до східного узбережжя Японії, швидкість вітру сягала 130 кілометрів на годину з поривами до 160 кілометрів на годину.
В південній східній провінції Філіппін Місаміс підтверджено загибель 14-річної дівчинки. Причиною стало дерево, що впало на припаркований автомобіль, в який вона сідала. Ще один школяр отримав поранення, йдеться у повідомленні Національного агентства з надзвичайних ситуацій.
У провінції Кесон, на схід від столиці, загинуло шестеро людей, повідомила радіостанції DWPM майор поліції Елізабет Капістрано. Серед загиблих - двоє чоловіків у віці 56 і 22 років, які потонули, і 39-річний чоловік, на якого впало дерево.
Маркос заявив, що шторм зачепив майже 27 тисяч людей і порушив роботу трьох аеропортів і дев'яти морських портів на вихідних.
Додамо
Евіньяр став першим тропічним штормом, що обрушився на Філіппіни цього року. Щорічно на цю країну в Південно-Східній Азії обрушується в середньому 20 штормів, які часто призводять до злив, сильних вітрів і смертоносних зсувів ґрунту.
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