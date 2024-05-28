На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр

Власти Филиппин заявили, что по меньшей мере семь человек погибли в результате тропического шторма Эвиньяр, который пронесся по стране. Однако, поисково-спасательные работы еще продолжаются. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Шторм Эвиньяр в понедельник принес сильный ветер и ливни на юг Филиппин. Из-за этого были закрыты аэропорты и морские порты, а также нарушено электроснабжение.

Во вторник шторм переместился к восточному побережью Японии, скорость ветра достигала 130 километров в час с порывами до 160 километров в час.

В юго-восточной провинции Филиппин Мисамис подтверждена гибель 14-летней девочки. Причиной стало дерево, упавшее на припаркованный автомобиль, в который она садилась. Еще один школьник получил ранения, говорится в сообщении Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

В провинции Кесон, к востоку от столицы, погибло шесть человек, сообщила радиостанции DWPM майор полиции Элизабет Капистрано. Среди погибших - двое мужчин в возрасте 56 и 22 лет, которые утонули, и 39-летний мужчина, на которого упало дерево.

Маркос заявил, что шторм задел почти 27 тысяч человек и нарушил работу трех аэропортов и девяти морских портов на выходных.

Добавим

Эвиньяр стал первым тропическим штормом, обрушившимся на Филиппины в этом году. Ежегодно на эту страну в Юго-Восточной Азии обрушивается в среднем 20 штормов, которые часто приводят к ливням, сильным ветрам и смертоносным оползням.

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