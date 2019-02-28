На Донеччині затримали "чорних" лісорубів

"Поблизу селища Новомиколаївка Слов'янського району оперативники виявили в лісосмузі чоловіків, які пиляли дерева за допомогою бензопил. Зловмисники були затримані. Ними виявилися жителі Слов'янського віком 20-40 років", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що спиляні дерева чоловіки відвозили неподалік на склад. Поліцейські отримали санкцію на обшук та оглянули територію підприємства, де виявили повністю підготовлені для продажу дрова, загальним обсягом понад 300 складометрів.

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Речові докази вилучили. За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ст. 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області зрубали лісу на майже 300 тисяч грн.