У поліції розповіли деталі обстрілу "лісорубів" на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини на кордоні між Слов’янськом та Краматорськом, а людей, які відкрили вогонь, наразі шукають. Про це УНН повідомили у прес-службі Слов'янського відділу поліції.
Невідомі відкрили вогонь по людям, у результаті стрілянини п’ятеро людей отримали поранення ніг.
"Постраждалі – мешканці Краматорська від 1994 по 2000 рік народження. Поранених було виявлено біля очисних споруд на околиці Слов’янська. Ймовірно, що чоловіки займалися вирубкою лісу, проте дозвільних документів у них із собою не було. Також постраждав і вантажний автомобіль "Газель", який належить одному з поранених. Автівку підпалили", – зазначили у поліції.
Самі ж постраждалі запевняють, що прийшли порибалити. Проте правоохоронці виявили у них інструменти для вирубки дерев. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, невідомі відкрили вогонь по групі чоловіків в районі Слов’янська Донецької області.