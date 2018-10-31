В полиции рассказали детали обстрела "лесорубов" в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы на границе между Славянском и Краматорском, а людей, которые открыли огонь, сейчас ищут. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции.
Неизвестные открыли огонь по людям, в результате стрельбы пять человек получили ранения ног.
"Пострадавшие – жители Краматорска с 1994 по 2000 год рождения. Раненых нашли около очистных сооружений на окраине Славянска. Вероятно, что мужчины занимались вырубкой леса, однако разрешительных документов у них с собой не было. Также пострадал и грузовой автомобиль "Газель", который принадлежит одному из раненых. Автомобиль подожгли", – отметили в полиции.
Сами пострадавшие уверяют, что пришли порыбачить. Однако правоохранители обнаружили у них инструменты для вырубки деревьев. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, неизвестные открыли огонь по группе мужчин в районе Славянска Донецкой области.