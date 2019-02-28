В Донецкой области задержали "черных" лесорубов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Донецкой области правоохранители задержали злоумышленников, которые незаконно спиливали лес. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.
"Вблизи поселка Новониколаевка Славянского района оперативники обнаружили в лесополосе мужчин, которые пилили деревья с помощью бензопил. Злоумышленников задержали. Ими оказались жители Славянского возрастом 20-40 лет", - говорится в сообщении.
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Правоохранители установили, что спиленные деревья мужчины отвозили неподалеку на склад. Полицейские получили санкцию на обыск и осмотрели территорию предприятия, где обнаружили полностью подготовленные для продажи дрова, общим объемом более 300 складометров.
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Вещественные доказательства изъяли. По факту открыто уголовное производство по предварительной квалификации ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, в Житомирской области срубили леса почти на 300 тыс. грн.