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На Донеччині загорілося авто з водієм у салоні

На Донеччині загорілося авто з водієм у салоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У селищі Нікольське на Донеччині під час руху загорівся автомобіль. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Займання автомобіля сталося на вулиці, коли в салоні транспорту був водій", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, інцидент стався 18 грудня. Побачивши полум'я, правоохоронці кинулися допомагати водію, який встиг "вискочити" з кабіни автомобіля.

Вогонь вдалося швидко ліквідувати ще до приїзду пожежників. Постраждалих немає.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замикання.

Нагадаємо, в Одесі загорілась машина, що може належити депутату Одеської обласної ради.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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