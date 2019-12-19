На Донеччині загорілося авто з водієм у салоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У селищі Нікольське на Донеччині під час руху загорівся автомобіль. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Займання автомобіля сталося на вулиці, коли в салоні транспорту був водій", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, інцидент стався 18 грудня. Побачивши полум'я, правоохоронці кинулися допомагати водію, який встиг "вискочити" з кабіни автомобіля.
Вогонь вдалося швидко ліквідувати ще до приїзду пожежників. Постраждалих немає.
За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замикання.
Нагадаємо, в Одесі загорілась машина, що може належити депутату Одеської обласної ради.