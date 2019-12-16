В Одесі загорілось авто депутата облради
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Одесі на вулиці Артилерійській загорілась машина, що може належити депутату Одеської обласної ради. Інформацію щодо займання автомобіля підтвердили у пресслужбі ГУНП в одеській області, передає УНН.
“У нас є у поліції повідомлення про те, що є займання автомобіля... на місце була скерована (слідча — ред.) група”, — повідомили в поліції.
Співрозмовниця агентства не змогла ані підтвердити, ані спростувати інформацію про, те, що займання автомобіля було викликано запальною сумішшю.
Водночас, зі слів правоохоронців, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Зазначимо, що за даними місцевих ЗМІ, машина, що загорілась, належить депутату Одеської облради Олександру Ахмерову, у неї кинули запальною сумішшю. У поліції області не змогли ні підтвердити ані спростувати це.
УНН наразі намагається підтвердити зазначену інформацію.
Як повідомляв УНН, у Чернівцях затримали чоловіка, що підпалив три автомобілі і проколов шини ще 28 авто.