В Одессе загорелось авто депутата облсовета

“У нас есть в полиции сообщение о том, что есть возгорание автомобиля ... на место была направлена (следственная — ред.) группа”, — сообщили в полиции.

Собеседница агентства не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что возгорание автомобиля было вызвано зажигательной смесью.

В то же время, по словам правоохранителей, информации о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что по данным местных СМИ, машина, которая загорелась, принадлежит депутату Одесского облсовета Александру Ахмерову, в нее бросили зажигательной смесью. В полиции области не смогли ни подтвердить ни опровергнуть это.

УНН сейчас пытается подтвердить эту информацию.

Как сообщал УНН, в Черновцах задержали мужчину, который поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто.