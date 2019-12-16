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В Одессе загорелось авто депутата облсовета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Одессе на улице Артиллерийской загорелась машина, которая может принадлежать депутату Одесского областного совета. Информацию о возгорании автомобиля подтвердили в пресс-службе ГУНП в одесской области, передает УНН.

“У нас есть в полиции сообщение о том, что есть возгорание автомобиля ... на место была направлена (следственная — ред.) группа”, — сообщили в полиции.

Собеседница агентства не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что возгорание автомобиля было вызвано зажигательной смесью.

В то же время, по словам правоохранителей, информации о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что по данным местных СМИ, машина, которая загорелась, принадлежит депутату Одесского облсовета Александру Ахмерову, в нее бросили зажигательной смесью. В полиции области не смогли ни подтвердить ни опровергнуть это.

УНН сейчас пытается подтвердить эту информацию.

Как сообщал УНН, в Черновцах задержали мужчину, который поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто.

Украинские Национальные Новости

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