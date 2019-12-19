В Донецкой области загорелся автомобиль с водителем в салоне
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В поселке Никольское Донецкой области во время движения загорелся автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Возгорание автомобиля произошло на улице, когда в салоне транспорта был водитель", - говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел 18 декабря. Увидев пламя, правоохранители бросились помогать водителю, который успел "выскочить" из кабины автомобиля.
Огонь удалось быстро ликвидировать еще до приезда пожарных. Пострадавших нет.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Напомним, в Одессе загорелась машина, что может принадлежать депутату Одесского областного совета.