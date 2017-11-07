На Донеччині заарештували підозрюваного у розбещенні 11-літньої дівчинки

“Дівчинці вдалося вирватися від кривдника та втекти додому, де вона все розповіла матері. Батьки повідомили про інцидент правоохоронцям. Згодом чоловіка затримали” — йдеться у повідомлені.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Наразі досудове розслідування триває.

Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, прокуратура Харківської області довела в суді вину чоловіка, який через соцмережі розсилав дітям порнографію.