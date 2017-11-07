В Донецкой области арестовали подозреваемого в развращении 11-летней девочки
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Торецким отделом Константиновской местной прокуратуры установлено, что подозреваемый, 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения встретил возле одного из учебных заведений Торецка 11-летнюю девочку и силой заставил ее пойти с ним к разрушенному зданию общежития, где совершил в отношении нее развратные действия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Девочке удалось вырваться от обидчика и убежать домой, где она все рассказала матери. Родители сообщили об инциденте правоохранителям. Впоследствии мужчину задержали”, — говорится в сообщении.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, прокуратура Харьковской области доказала в суде вину мужчины, который через соцсети рассылал детям порнографию.