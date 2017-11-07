В Донецкой области арестовали подозреваемого в развращении 11-летней девочки

“Девочке удалось вырваться от обидчика и убежать домой, где она все рассказала матери. Родители сообщили об инциденте правоохранителям. Впоследствии мужчину задержали”, — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, прокуратура Харьковской области доказала в суде вину мужчины, который через соцсети рассылал детям порнографию.