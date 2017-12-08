На Донеччині арештували чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Суд обрав чоловіку, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що коли дівчинка поверталась додому зі школи, чоловік затримав її у під’їзді будинку, в якому вона приживала. Погрожуючи дитині вбивством, підозрюваний вивів її з під’їзду та силою затягнув до покинутої будівлю, що знаходилась неподалеку. Чоловік, побоюючись викриття, відібрав у дівчинки мобільний телефон, ударив її по голові, змусив роздягнутися та задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім способом.
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В пошуках доньки, яка не відповідала на дзвінки, батько прийшов до вказаної будівлі, де застав зловмисника. Після чого чоловік повідомив про скоєння злочину до поліції.
Як зазначили в прокуратурі, підозрюваний вже мав судимості, а на момент скоєння злочину знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
“За клопотанням Костянтинівської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої особи) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 листопада на Харківщині арештували чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях за вечір.