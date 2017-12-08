В Донецкой области арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летнего ребенка

Правоохранители установили, что когда девочка возвращалась домой со школы, мужчина задержал ее в подъезде дома, в котором она приживала. Угрожая ребенку убийством, подозреваемый вывел ее из подъезда и силой затащил в заброшенное здание находившееся неподалеку. Мужчина, опасаясь разоблачения, отобрал у девочки мобильный телефон, ударил ее по голове, заставил раздеться и удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

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В поисках дочери, которая не отвечала на звонки, отец пришел к указанному зданию, где застал злоумышленника. После чего мужчина сообщил о совершении преступления в полицию.

Как отметили в прокуратуре, подозреваемый уже имел судимости, а на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

“По ходатайству Константиновской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября в Харьковской области арестовали мужчину, который подозревается в двух изнасилованиях за вечер.