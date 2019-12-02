На Дніпропетровщині горів чоловічий монастир
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Дніпропетровській області ліквідували пожежу, яка виникла на території чоловічого монастиря. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 2-го грудня, о 5:41, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Монастирська Покровського району міста Кривий Ріг.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на сходовій клітині між 1 та 2 поверхом двоповерхової адміністративної будівлі.
Вогнем знищено меблі та техніку, пошкоджено генератор.
Загальна площа пожежі 15 кв. м. Пожежу локалізовано о 06:09 та ліквідовано об 06:48. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа на території дитячого садка, одна людина загинула.