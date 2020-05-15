На Дніпропетровщині 15 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Дніпропетровщині ще у 15 людей підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19, загалом захворіли понад 800 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“На Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків коронавірусної хвороби. Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у 11 мешканців Дніпра, 3 — Дніпровського району та 1 жителя Покрова”, — йдеться у повідомленні.
Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко додав, що загалом в області 806 хворих на COVID-19, із яких 91 житель регіону вже одужав.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.