В Днепропетровской области 15 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На Днепропетровщине еще у 15 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, всего инфицировались более 800 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“На Днепропетровщине обнаружили 15 новых случаев коронавирусной болезни. Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 11 жителей Днепра, 3 — Днепровского района и 1 жителя Покрова”, — говорится в сообщении.
Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко добавил, что всего в области 806 больных COVID-19, из которых 91 житель региона уже выздоровел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.