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На День Києва - з парасолею: у столиці очікуються грози, дощі й вітер

Київ • УНН

 • 610 перегляди

На День Києва очікується нестійка погода: дощі, грози та рвучкий вітер. Температура коливатиметься від +18°C до +20°C, можливий град під час гроз.

На День Києва - з парасолею: у столиці очікуються грози, дощі й вітер

24–25 травня, коли Київ святкуватиме День міста, погода буде нестійкою. Очікуються дощі, грози та рвучкий вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Київ найближчими вихідними відзначатиме День міста, тому для столиці - наш сьогоднішній синоптичний пріоритет. Одразу скажу, що і 24-го, і 25-го травня очікуються в Києві дощі та ще й з грозами, а при грозах із рвучким вітром. Уважно. При грозах ймовірний град

- пише Діденко.

За її словами, дощі будуть літні, втім можуть бути сильними.

"Між іншим, скільки пам'ятаю, саме на День Києва дуже часто оці практично літні зливи були частими гостями. Тому усі охочі повідвідувати цікаві локації міста не передумайте, просто врахуйте прогноз погоди, візьміть парасолі, зручне взуття, продумайте маршрут, щоб заскочити в найближче кафе чи музей", - зазначила синоптик.

Один із найтепліших днів тижня: синоптики повідомили про погоду 23 травня 23.05.25, 07:09 • 2600 переглядiв

За прогнозом експерта, у суботу очікується до +20°C, у неділю - до +18°C, але під час злив температура може бути нижчою.

По Україні 24 травня спостерігатиметься різкий температурний контраст: від +9°C на заході до майже +29°C на сході й півдні. Найспекотніше буде у Дніпрі, східних та південних областях. Захід залишиться найпрохолоднішим - +9…+14°C.

На решті території України +20+25 градусів.

Водночас, дощі з грозами пройдуть у більшості областей, окрім півдня та південного сходу України.

"Нестійка погода з температурними контрастами, спекою на сході та холодом на заході, із стрибками атмосферного тиску може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами", - нагадала Діденко.

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди22.05.25, 10:34 • 94889 переглядiв

Аліна Волянська

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