На День Киева - с зонтом: в столице ожидаются грозы, дожди и ветер

24–25 мая, когда Киев будет праздновать День города, погода будет неустойчивой. Ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Киев в ближайшие выходные будет отмечать День города, поэтому для столицы - наш сегодняшний синоптический приоритет. Сразу скажу, что и 24-го, и 25-го мая ожидаются в Киеве дожди и еще и с грозами, а при грозах с порывистым ветром. Внимательно. При грозах вероятен град