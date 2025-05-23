На День Киева - с зонтом: в столице ожидаются грозы, дожди и ветер
Киев • УНН
На День Киева ожидается неустойчивая погода: дожди, грозы и порывистый ветер. Температура будет колебаться от +18°C до +20°C, возможен град во время гроз.
24–25 мая, когда Киев будет праздновать День города, погода будет неустойчивой. Ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Киев в ближайшие выходные будет отмечать День города, поэтому для столицы - наш сегодняшний синоптический приоритет. Сразу скажу, что и 24-го, и 25-го мая ожидаются в Киеве дожди и еще и с грозами, а при грозах с порывистым ветром. Внимательно. При грозах вероятен град
По ее словам, дожди будут летние, впрочем могут быть сильными.
"Между прочим, сколько помню, именно на День Киева очень часто эти практически летние ливни были частыми гостями. Поэтому все желающие посетить интересные локации города не передумайте, просто учтите прогноз погоды, возьмите зонты, удобную обувь, продумайте маршрут, чтобы заскочить в ближайшее кафе или музей", - отметила синоптик.
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По прогнозу эксперта, в субботу ожидается до +20°C, в воскресенье - до +18°C, но во время ливней температура может быть ниже.
По Украине 24 мая будет наблюдаться резкий температурный контраст: от +9°C на западе до почти +29°C на востоке и юге. Жарче всего будет в Днепре, восточных и южных областях. Запад останется самым прохладным - +9…+14°C.
На остальной территории Украины +20+25 градусов.
В то же время, дожди с грозами пройдут в большинстве областей, кроме юга и юго-востока Украины.
"Неустойчивая погода с температурными контрастами, жарой на востоке и холодом на западе, со скачками атмосферного давления может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами", - напомнила Диденко.
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