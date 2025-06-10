На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало дві людини, пошкоджено будинки і авто - ОВА

У Чернігівській області росіяни завдали удари по Прилуках та населених пунктах Ніжинського району. Внаслідок цього постраждало двоє цивільних, та є пошкоджено домівки та автомобілі, повідомив голова Чернігівського ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

Росіяни цієї ночі знову атакували Прилуки. Били безпілотниками. Попередньо, це були "герані". Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків. Одному постраждалому 19 років, іншому - 39. Медики надають необхідну допомогу - повідомив Чаус.

Також глава ОВА повідомив, що армія рф завдала удару по Ніжинському району.



Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки - додали в ОВА.

За словами Чауса, тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області.

Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети - зазначив Чаус.

Доповнення

Вночі 10 червня рф атакувала Україну 322 повітряними цілями, зокрема ударними дронами Shahed та ракетами. ППО знищила 284 засоби, але зафіксовано влучання у 11 локаціях.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що рф щодня атакує мирних людей, брешучи про бажання миру. Він закликав посилити санкції та надати Україні зброю після атак на Київ та Одесу.