На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало дві людини, пошкоджено будинки і авто - ОВА

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 42492 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 117825 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 83182 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 79510 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 145579 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 53078 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 47007 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 148492 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100040 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47147 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.9м/с
44%
756мм
Популярнi новини

Вибухи в Києві: ракета та падіння дрона в Деснянському районі

9 червня, 23:09 • 37167 перегляди

Київ під масованою атакою дронів: є поранені, палають автівки

9 червня, 23:50 • 31779 перегляди

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 33647 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

02:46 • 23320 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

03:15 • 26612 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 145591 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 158456 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 148495 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 165588 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 152092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Ґевін Ньюсом

Сибіга Андрій Іванович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Литва

Лондон

Велика Британія

Реклама
УНН Lite

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 3884 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 34721 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 48041 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 80851 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 97364 перегляди
Актуальне

Nord Stream

Іскандер (ОТРК)

Ґардіан

ChatGPT

Нью-Йорк таймс

На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало дві людини, пошкоджено будинки і авто - ОВА

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Росіяни атакували Прилуки та Ніжинський район Чернігівської області. Поранено двох цивільних, пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. За добу обстріляно 15 населених пунктів.

На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало дві людини, пошкоджено будинки і авто - ОВА

У Чернігівській області росіяни завдали удари по Прилуках та населених пунктах Ніжинського району. Внаслідок цього постраждало двоє цивільних, та є пошкоджено домівки та автомобілі, повідомив голова Чернігівського ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

Деталі

Росіяни цієї ночі знову атакували Прилуки. Били безпілотниками. Попередньо, це були "герані". Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків. Одному постраждалому 19 років, іншому - 39. Медики надають необхідну допомогу

- повідомив Чаус.

Також глава ОВА повідомив, що армія рф завдала удару по Ніжинському району.

Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки

- додали в ОВА. 

За словами Чауса, тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області.

Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети

 - зазначив Чаус.

Доповнення

Вночі 10 червня рф атакувала Україну 322 повітряними цілями, зокрема ударними дронами Shahed та ракетами. ППО знищила 284 засоби, але зафіксовано влучання у 11 локаціях. 

 Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що рф щодня атакує мирних людей, брешучи про бажання миру. Він закликав посилити санкції та надати Україні зброю після атак на Київ та Одесу. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Андрій Єрмак
Україна
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9