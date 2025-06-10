В Черниговской области в результате вражеских обстрелов пострадали два человека, повреждены дома и авто - ОВА

В Черниговской области россияне нанесли удары по Прилукам и населенным пунктам Нежинского района. В результате пострадали двое гражданских, и повреждены дома и автомобили, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

Россияне этой ночью снова атаковали Прилуки. Били беспилотниками. Предварительно, это были "герани". Ранения получили двое гражданских мужчин. Одному пострадавшему 19 лет, другому - 39. Медики оказывают необходимую помощь - сообщил Чаус.

Также глава ОВА сообщил, что армия рф нанесла удар по Нежинскому району.



В результате атак на Прилуччине и Нежинщине повреждены дома людей, хозяйственные постройки и автомобили - добавили в ОВА.

По словам Чауса, только за последние сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов в семи громадах области.

Используют весь арсенал оружия: дроны, беспилотники, артиллерию, минометы, неуправляемые авиационные ракеты - отметил Чаус.

Дополнение

Ночью 10 июня рф атаковала Украину 322 воздушными целями, в частности ударными дронами Shahed и ракетами. ПВО уничтожила 284 средства, но зафиксировано попадание в 11 локациях.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что рф ежедневно атакует мирных людей, лжет о желании мира. Он призвал усилить санкции и предоставить Украине оружие после атак на Киев и Одессу.