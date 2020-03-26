На Чернігівщині незаконно передали під приватизацію ділянку історико-культурного призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Чернігівщині Держгеокадастр незаконо передав у приватну власність ділянку історико-культурного призначення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.
"Прокуратура Чернігівської області звернулася до Куликівського районного суду з позовом в інтересах держави про визнання недійсним наказу Держгеокадастру, скасування запису про реєстрацію та повернення земельної ділянки історико-культурного призначення", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що прокуратурою з’ясовано, що у липні 2018 року обласним Держгеокадастром, в порушення вимог Земельного кодексу України, за рахунок земель історико-культурного призначення державної власності, відведено у приватну власність громадянина земельну ділянку площею 0,12 га для індивідуального садівництва. Із спеціально уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини прийняття такого рішення не погоджувалося.
За даними Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації зазначена земельна ділянка знаходиться в адміністративних межах Горбівської сільської ради Куликівського району області в межах пам’ятки археології місцевого значення "Ледань" ІІ тис. до н.е., ХІІ-ХІІІ ст., затвердженої рішенням виконкому Чернігівської обласної Ради народних депутатів від 28 липня 1987 року.
Нагадаємо, прокуратура Київської області подала позов про витребування на користь Кабміну двох ділянок загальною площею 34,62 га, які розташовані на березі річки Стугни в м. Українка Обухівського району.