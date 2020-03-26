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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66866 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79013 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Черниговской области незаконно передали под приватизацию участок историко-культурного назначения

В Черниговской области незаконно передали под приватизацию участок историко-культурного назначения

Киев  •  УНН

 • 13949 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черниговской области Госгеокадастр незаконное передал в частную собственность участок историко-культурного назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

"Прокуратура Черниговской области обратилась в Куликовский районный суд с иском в интересах государства о признании недействительным приказа Госгеокадастра, отмене записи о регистрации и возвращении земельного участка историко-культурного назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой установлено, что в июле 2018 года областным Госгеокадастром, в нарушение требований Земельного кодекса Украины, за счет земель историко-культурного назначения государственной собственности, отведено в частную собственность гражданина земельный участок площадью 0,12 га для индивидуального садоводства. Со специально уполномоченным органом в области охраны культурного наследия принятия такого решения не соглашалось.

По данным Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации, указанный земельный участок находится в административных границах Горбовского сельского совета Куликовского района области в пределах объекта археологии местного значения "Ледань" II тыс. до н.э., XII-XIII вв., утвержденной решением исполкома Черниговского областного Совета народных депутатов от 28 июля 1987 года.

Напомним, прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабмина двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г.Украинка Обуховского района.

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